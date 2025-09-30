Hai perso la voce? Corri subito in ospedale la situazione è già critica

Se vi si sta abbassando la voce, in questi giorni, potreste essere alle prese con una malattia da non sottovalutare: scatta il nuovo allarme sanitario I giorni di fine settembre e di inizio ottobre si caratterizzano per un clima che è mutato improvvisamente. L’autunno ha portato immediatamente maltempo e temperature più fredde, con effetti che. L'articolo Temporeale Quotidiano. 🔗 Leggi su Temporeale.info © Temporeale.info - Hai perso la voce? Corri subito in ospedale, la situazione è già critica

In questa notizia si parla di: perso - voce

Mario Draghi: “Il 2025 è l’anno in cui l’Europa ha perso la voce”

Cutrone, l'uomo nuovo: "Il gol, che emozione: ho perso la voce"

“Ho perso la voce, forse è l’emozione di parlare di nuovo con voi”: Antonella Clerici riparte con “È sempre mezzogiorno”

“Io lo perdono.” Con la voce rotta dal dolore, Erika, moglie di Charlie Kirk, ha scelto il perdono. Ha perso un marito, i suoi figli hanno perso un padre. Eppure, ha trovato la forza di non odiare. Un gesto che ha scosso il mondo intero. Charlie vive. Nelle sue idee, - X Vai su X

https://danilobilli.blog/2025/09/17/chiara-poli-cuore-e-voce-del-calcio-femminile-non-mollo-mai-neanche-quando-sembra-tutto-perso/ - facebook.com Vai su Facebook

Jonathan Milan: 'Anche se c'è Pogacar, se corri per il secondo posto hai già perso' - L'avvio della stagione del ciclismo professionistico ha segnato un certo rilancio ... Si legge su it.blastingnews.com

La Voce che hai dentro: su Canale 5 debutta la fiction con Massimo Ranieri - La Voce che hai dentro è la nuova fiction di Canale 5 ideata da Massimo Ranieri che ne è anche protagonista, in onda da oggi, giovedì 14 settembre 2023 in prima serata e in streaming su Mediaset ... Secondo gazzetta.it