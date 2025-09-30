Hai l’ascella pezzata Ci è permesso sudare | Martina Colombari imbarazza Caterina Balivo in diretta

Risate di imbarazzo negli studi Rai de La volta buona di lunedì 29 settembre. Martina Colombari, concorrente di Ballando con le Stelle, ha ironizzato sul sudore di Caterina Balivo. “Hai l’ascella pezzata – ha detto Colombari seduta tra gli ospiti – Suda, perché è una donna e ci è permesso sudare”. Miss Italia 1991 quindi continua e ne fa quasi una questione di femminismo, imbarazzando sempre più la conduttrice: “Alza le braccia Balivo, una di noi – le dice – Ma basta, sdoganiamo anche questo”. Balivo non si tira indietro e, nonostante la risata imbarazzata, soddisfa la richiesta facendo vedere l’alone nel completo beige. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

