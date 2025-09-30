Per il famoso locale Habituè, rimasto coinvolto nell’ esplosione al distributore di benzina in via dei Giordani, non è ancora possibile progettare la riapertura. Dal giorno dell’esplosione, avvenuta il 4 luglio, il locale situato in via dei Giordani 22 non ha ancora riaperto. “In questo momento ci sentiamo lasciati soli” ha dichiarato il titolare, Massimo Centurioni. I danni al locale. Il ristorante, aperto dal 2005, è centro della movida con serate di karaoke e uno spazio all’aperto che non è stato possibile sfruttare per la stagione estiva. “ I danni subiti sono ingenti: finestre distrutte, verande crollate, ambienti bruciati e compromissioni a soffitti e pareti” ha spiegato il titolare. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Habituè ancora chiuso dopo l’esplosione a Via dei Giordani: “Danni per 500 mila euro, ci sentiamo abbandonati”