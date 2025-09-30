Ha violato il Daspo andando alla partita Akragas-Pro Ragusa | 26enne torna libero dopo la convalida dell' arresto
Arresto convalidato, ma nessuna misura cautelare applicata. È tornato in libertà (era stato posto agli arresti domiciliari ndr), il ventiseienne agrigentino accusato d'aver violato il Daspo. Il giovane anziché andare a firmare in caserma e tenersi a distanza dallo stadio Esseneto dove era in. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
In questa notizia si parla di: violato - daspo
