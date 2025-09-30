Emergono nuovi dettagli dall'inchiesta per corruzione in atti giudiziari che, al momento, vede come unico indagato l'ex procuratore di Pavia Mario Venditti. Agli atti del fascicolo, coordinato dalla Procura della Repubblica di Brescia, ci sarebbero alcune intercettazioni telefoniche, risalenti al 2017, tra Andrea Sempio e due ufficiali della polizia giudiziaria di Pavia, ovvero Silvio Sapone e Giuseppe Sposto, entrambi sottoposti a perquisizione domiciliare lo scorso venerdì mattina. Secondo gli inquirenti bresciani, i due carabinieri avrebbero avuto presunti contatti “opachi” con il ragazzo, all'epoca indagato per l'omicidio di Chiara Poggi a Garlasco e poi prosciolto. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - “Ha il mio cellulare, mi può chiamare...”. Le intercettazioni insolite tra Sempio e i carabinieri