Ha il mio cellulare mi può chiamare Le intercettazioni insolite tra Sempio e i carabinieri

Iltempo.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Emergono nuovi dettagli dall'inchiesta per corruzione in atti giudiziari che, al momento, vede come unico indagato l'ex procuratore di Pavia Mario Venditti. Agli atti del fascicolo, coordinato dalla Procura della Repubblica di Brescia, ci sarebbero alcune intercettazioni telefoniche, risalenti al 2017, tra Andrea Sempio e due ufficiali della polizia giudiziaria di Pavia, ovvero Silvio Sapone e Giuseppe Sposto, entrambi sottoposti a perquisizione domiciliare lo scorso venerdì mattina. Secondo gli inquirenti bresciani, i due carabinieri avrebbero avuto presunti contatti “opachi” con il ragazzo, all'epoca indagato per l'omicidio di Chiara Poggi a Garlasco e poi prosciolto. 🔗 Leggi su Iltempo.it

ha il mio cellulare mi pu242 chiamare le intercettazioni insolite tra sempio e i carabinieri

© Iltempo.it - “Ha il mio cellulare, mi può chiamare...”. Le intercettazioni insolite tra Sempio e i carabinieri

In questa notizia si parla di: cellulare - chiamare

La mamma si sente male, il figlio di 6 anni le prende il cellulare e la salva: cosa ha fatto il piccolo Sasy per chiamare i soccorsi

Cerca Video su questo argomento: Ha Mio Cellulare Pu242