Gymnica Terni boom di iscrizioni | Risultati a livello nazionale ambiente inclusivo ed attenzione al benessere

Ternitoday.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una partenza definita “Entusiasmante” per la Gymnica Terni. La presidente dell’associazione sportiva dilettantistica Danila Trombettoni ha commentato con soddisfazione il numero di iscrizioni raggiunto, per la stagione sportiva appena iniziata. Un dato che ha superato ogni più rosea aspettativa. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: gymnica - terni

Gymnica Terni, boom di iscrizioni: “Risultati a livello nazionale, ambiente inclusivo ed attenzione al benessere”

Cerca Video su questo argomento: Gymnica Terni Boom Iscrizioni