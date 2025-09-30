Gymnica Terni boom di iscrizioni | Risultati a livello nazionale ambiente inclusivo ed attenzione al benessere
Una partenza definita "Entusiasmante" per la Gymnica Terni. La presidente dell'associazione sportiva dilettantistica Danila Trombettoni ha commentato con soddisfazione il numero di iscrizioni raggiunto, per la stagione sportiva appena iniziata. Un dato che ha superato ogni più rosea aspettativa.
Sabato 27 Settembre presso la palestra "La Forgia" a Terni si è tenuto il primo allenamento del progetto GAF Allieve 2026. Per la nostra società hanno partecipato Elena, Emily e Pilar accompagnate dai loro tecnici Caterina e Sofia. Un bel pomeriggio di lavoro