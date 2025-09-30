Guru costi stellari e cordoni non tagliati | i rischi del parto in casa un bimbo è morto in Brianza

Monzatoday.it | 30 set 2025

Chi lo sceglie cerca un’esperienza più autentica e meno medicalizzata. Le professioniste che lo praticano sono convinte che i rischi siano quasi azzerati. Mentre la maggior parte dei neonatologi lo sconsiglia perché considerato pericoloso. Il parto in casa è un tema complesso e divisivo, di cui. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

