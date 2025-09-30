Guillermo Mariotto replica alle polemiche su Marcella Bella | Quante fake news

La polemica nata intorno a Marcella Bella dopo la sua partecipazione a Ballando con le Stelle non accenna a spegnersi e, anzi, continua ad alimentare il dibattito non solo televisivo ma anche politico. A innescare la miccia è stata la senatrice di Fratelli d’Italia Susanna Donatella Campione, che ha presentato un’interrogazione parlamentare accusando Selvaggia Lucarelli e Guillermo Mariotto di aver pronunciato nei confronti della concorrente frasi “squallide e mortificanti con allusioni offensive a carattere sessuale”. Una presa di posizione forte, che ha rapidamente superato i confini del varietà televisivo per approdare in Parlamento. 🔗 Leggi su Dilei.it

