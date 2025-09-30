Guillermo Coppola | Tra me e Maradona nacque una relazione sentimentale Napoli per lui fu il destino

Lo storico agente di Diego Armando Maradona, Guillermo Coppola, ha rilasciato un’intervista alla Gazzetta dello Sport dove ha parlato del legame che aveva con El Pibe de Oro. L’intervista a Guillermo Coppola, ex agente di Maradona. Guillermo, ma alla fine dei conti lei chi è? « Sono El Representante, l’uomo che nel mio Paese ha fatto di questa attività un mestiere. Oggi ci sono centinaia, migliaia di procuratori che davanti a me si levano il cappello. Per il resto, sono un uomo imperfetto, amante del bello. Ho avuto luci ed ombre come tanti, e un privilegio unico: ho passato parte della vita accanto al più grande ». 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Guillermo Coppola: «Tra me e Maradona nacque una relazione sentimentale, Napoli per lui fu il destino»

In questa notizia si parla di: guillermo - coppola

Guillermo Coppola: «Messi è il migliore, ma Maradona è stato unico, più famoso del Papa. Ecco quali sono stati i momenti più felici e quelli più tristi».

Il rapporto tra Raffaele Guida, alias Lello il sensitivo, con l’ex sindaco di Sorrento, Massimo Coppola, nella gestione pilotata degli appalti per servizi e lavori pubblici in città. È quanto emerge dagli interrogatori condotti dai pm della Procura di Torre Annunziat - facebook.com Vai su Facebook

Guillermo Coppola: «Tra me e Maradona nacque una relazione sentimentale, Napoli per lui fu il destino» - Lo storico agente di Diego Armando Maradona, Guillermo Coppola, ha rilasciato un’intervista alla Gazzetta dello Sport dove ha parlato del legame che aveva con El Pibe de Oro. Scrive ilnapolista.it

Guillermo Coppola: «Messi è il migliore, ma Maradona è stato unico, più famoso del Papa. Ecco quali sono stati i momenti più felici e quelli più tristi». - Coppola e il ricordo nei confronti di Diego Armando Maradona: nel mezzo anche il solito paragone tra lui e Messi É stato il procuratore di Diego Maradona ai bei tempi, l’agente che lo ha accompagnato ... Secondo calcionews24.com