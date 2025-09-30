guiducci non solo musica ecco i ragazzi dei sogni

I ragazzi dei sogni sono quelli che hanno ballato per decenni, sotto l’ipnosi della musica di Nicola Guiducci, arredatore, fotografo, artista, originario di Pistoia, milanese di adozione dagli anni ’80. Il suo campo di azione era il suo club, "Plastic", da poco chiuso nella nuova sede di viale Molise, famoso per decenni, specialmente nella prima versione in viale Umbria, dagli anni ’80, luogo in cui sono passate tutte le celebrità della moda, del rock, le regine della notte, i bei tenebrosi, le fashioniste piu spiegate e non pochi intellettuali. Outsiders e insiders, apocalittici e integrati, positivi e negativi, sono passati tutti in attesa del loro party di domani, che come voleva l’antica canzone dei Velvet Underground, sarebbe stata senz’altro più bello di quello del giorno prima. 🔗 Leggi su Lanazione.it

