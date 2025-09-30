Guida senza assicurazione Cresce il numero dei casi aumentano i sequestri

Non serve l’alta velocità né l’alcol al volante per trasformare un tratto di strada in una trappola. A volte basta un’auto che circola senza assicurazione. È una roulette russa silenziosa, giocata ogni giorno sulle nostre strade: a ogni incrocio, a ogni semaforo, potremmo trovarci davanti un veicolo privo di copertura, con conseguenze che vanno ben oltre la semplice infrazione. Qui non si parla solo di sanzioni, ma di rischi concreti: economici, legali e soprattutto sociali. I dati elaborati dalla Polizia Locale parlano chiaro e non lasciano spazio a interpretazioni ottimistiche. Nei primi nove mesi del 2025 sono già 266 i casi accertati di circolazione senza copertura assicurativa, con 243 sequestri di veicoli. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Guida senza assicurazione. Cresce il numero dei casi, aumentano i sequestri

In questa notizia si parla di: guida - assicurazione

