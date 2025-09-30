Roma, 30 settembre 2025 – In attesa della prossima manovra economica 2026, dove potrebbero esserci ulteriori novità, il sistema delle agevolazioni fiscali per la casa ha cambiato volto. Se da un lato molte detrazioni sono state prorogate fino al 2027, dall’altro la loro fruizione sarà più selettiva e meno generosa. Aliquote ridotte, criteri di accesso più stringenti e attenzione crescente al reddito dei contribuenti: è questo il nuovo scenario disegnato dalla riforma fiscale sui bonus edilizi e contenuto in una guida messa a punto dall ’Ance, l’Associazione dei Costruttori. Cosa cambia. Il cambiamento principale riguarda le percentuali di detrazione. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Guida semplice ai bonus casa: cosa cambia dal 2026. Le tabelle con aliquote e detrazioni