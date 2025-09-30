Guess Jeans e GQ Italia insieme per celebrare la creatività

In occasione della Milano Fashion Week, il brand ha presentato una gamma dei più innovativi sviluppi del marchio nel campo del denim, festeggiando con GQ Italia in uno dei locali più glam e storici della città. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Guess Jeans e GQ Italia, insieme per celebrare la creatività

In questa notizia si parla di: guess - jeans

Da Just Firme EMPORIO GARD è già Natale Per tutto il mese di Dicembre una promo sensazionale ti aspetta presso i nostri store Fino al 50% su tutti i brand della collezione autunno/inverno 2024: Guess, Gas Jeans, Tomm - facebook.com Vai su Facebook

GUESS JEANS e GQ Italia celebrano la Fashion Week con una cena esclusiva e un party all’Hollywood - GUESS JEANS e GQ Italia hanno celebrato la Fashion Week con una cena esclusiva in Corso Como, seguita da un party all’Hollywood, storico punto di riferimento della nightlife mil ... Come scrive gqitalia.it

Tony Effe è il nuovo volto di GUESS JEANS. Ed è solo l’inizio - Ci sono volti che segnano una generazione e poi ci sono collaborazioni che arrivano al momento giusto, con la persona giusta. Segnala gqitalia.it