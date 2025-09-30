Guerra Palestina Calenda | Piano Usa unica opzione sul tavolo per fermare ciò che accade a Gaza – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 30 settembre 2025 "Chiaramente che l'approdo è quello di arrivare allo Stato di Palestina. E tuttavia è chiaro che tutti qui faranno parte in commedia, Netanyahu per tenere buoni quei delinquenti che ha con sé al Governo e ognuno farà un suo gioco. Ma è anche evidente che questa opzione, che poi era un'opzione di Biden che aveva presentato più di un anno fa, è l'unica opzione oggi per fermare quel che sta accadendo a Gaza" così il leader di Azione Calenda. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online

