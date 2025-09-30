Guerra Gaza Conte | Presentare mozione unica? Solo se saremo d' accordo su tutti i punti – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 30 settembre 2025 "Si può anche presentare una sola mozione, se si è d'accordo su tutti i punti. In caso ci siano criticità, noi non rinunciamo alla posizione che abbiamo espresso in questi anni" così il leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online

