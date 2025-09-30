Guasto a un treno Italo rallentamenti dalle 9 del mattino
La mattinata di oggi, martedì 30 settembre, è stata segnata da pesanti ritardi fino a 90 minuti sulla linea alta velocità tra Firenze e Bologna.Secondo quanto comunicato da Rfi, a causare i disagi sarebbe stato un inconveniente tecnico a un treno Italo, rimasto fermo in prossimità di Firenze. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it
In questa notizia si parla di: guasto - treno
Guasto a un treno, 150 viaggiatori fermi senza aria condizionata. Arrivano i soccorsi
Guasto sulla linea ferroviaria Terontola–Foligno, treno fermo soccorso dai vigili del fuoco
Guasto a un treno Alta Velocità sulla Bologna-Firenze: caos a Santa Maria Novella
Il guasto sul treno Roma - Siracusa poco dopo la stazione di Priverno - facebook.com Vai su Facebook
Per un guasto tecnico ad un passaggio a livello tra Badesse e Castellina: * Treno 18227 (FIRENZE SMN-SIENA) viaggia con +32' * Treno 18242 (SIENA- FIRENZE SMN) viaggia con +36' #treni - X Vai su X
Treno si guasta sull’alta Velocità, circolazione in tilt sulla Firenze – Bologna: ritardi oltre i 90 minuti - A causa del guasto di un treno Italo, che si è fermato in linea in direzione nord sulla linea Alta Velocità Firenze – Bologna, la circolazione è andata ... Come scrive fanpage.it
Treni, mattinata da incubo per i viaggiatori. Ritardi e disagi sulla linea alta velocità Firenze-Bologna - Il blocco a causa di un rallentamento nella circolazione ferroviaria in prossimità di Firenze Castello “a causa di un inconveniente tecnico a un treno che è fermo in linea in direzione” del capoluogo ... Scrive msn.com