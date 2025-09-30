Guasto a un treno Italo rallentamenti dalle 9 del mattino

La mattinata di oggi, martedì 30 settembre, è stata segnata da pesanti ritardi fino a 90 minuti sulla linea alta velocità tra Firenze e Bologna.Secondo quanto comunicato da Rfi, a causare i disagi sarebbe stato un inconveniente tecnico a un treno Italo, rimasto fermo in prossimità di Firenze. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it