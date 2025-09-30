Guardia di Finanza scopre lavoratori in nero | maxi sanzioni e chiusure temporanee

Comunicato Stampa Controlli in attività commerciali, officina e parrucchiera hanno portato a sanzioni per oltre 30mila euro e provvedimenti dell’Ispettorato del Lavoro Nei giorni scorsi la Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Benevento, nell’ambito dei servizi di controllo in . Continua L'articolo proviene da Fremondoweb. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com © Fremondoweb.com - Guardia di Finanza scopre lavoratori in nero: maxi sanzioni e chiusure temporanee

Fiamme Gialle, scoperti lavoratori in nero: nel mirino attività a Forchia, officina e Pago Veiano e parrucchiera a Benevento - Nei giorni scorsi la Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Benevento, nell’ambito dei servizi di controllo in materia di sommerso da lavoro, ha effettuato un’attività ispettiva nei confronti d ... Da ntr24.tv

Civitanova Marche - Finanza scopre 7 lavoratori in nero in un bar: attività sospesa - I Finanzieri della Compagnia di Civitanova Marche hanno scoperto sette lavoratori in nero all’interno di una ditta individuale operante nel settore dei bar ed esercizi simili senza cucina. Si legge su veratv.it