Guardia di Finanza | scoperti 5 lavoratori in nero irrogate sanzioni amministrative
Tempo di lettura: 2 minuti Nei giorni scorsi la Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Benevento, nell’ambito dei servizi di controllo in materia di sommerso da lavoro, ha effettuato un’attività ispettiva nei confronti di un’attività commerciale con sede operativa a Forchia (BN) all’esito della quale è stato rilevato l’impiego di quattro dipendenti per i quali non era stato dichiarato il rapporto di lavoro. In particolare, militari della Tenenza di Montesarchio, a seguito dell’accesso presso la predetta attività, hanno rilevato che i dipendenti non risultavano censiti nelle scritture contabili e in altra documentazione ai fini lavoristici. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
In questa notizia si parla di: guardia - finanza
Dalla guardia di finanza all’altare, la prima messa di fra Emanuele Antintori
Indagine aperta della Guardia di Finanza: Juve nei guai | Inchiesta su 700 milioni di euro
Accusa, reati contro la pubblica amministrazione: tredici misure cautelari nel leccese Guardia di finanza
Il 27 settembre 2025, presso la Scuola Ispettori e Sovrintendenti della Guardia di Finanza si è svolta la terza edizione del memorial "PerCorrere la Memoria" in onore della Medaglia d'Oro al Valor Militare Maresciallo Maggiore Vincenzo Giudice. Una giornata - facebook.com Vai su Facebook
È appena terminata la Missione Studio del IV anno di Accademia della Guardia di Finanza a Bruxelles, presso le sedi delle maggiori Istituzioni europee e della NATO. È stata un’occasione unica per gli allievi per conoscere le sfide internazionali che li attendo - X Vai su X
Guardia di Finanza, maxi controlli estivi: scoperti 14 lavoratori in nero e multe da oltre 160mila euro - È questo l’aspetto più rilevante emerso dal piano straordinario di controlli eseguito nei mesi estivi dai ... Segnala lanuovariviera.it
Cassino, scoperta dalla Guardia di Finanza la più grande fabbrica non legale di sigarette d’Italia - A Cassino scoperta la più grande fabbrica cla@destina di sigarette in Italia, capace di una produzione record, con arresti, sequestri milionari e centinaia di tonnellate di “bionde” pronte per il merc ... Da news.fidelityhouse.eu