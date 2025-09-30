Tempo di lettura: 2 minuti Nei giorni scorsi la Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Benevento, nell’ambito dei servizi di controllo in materia di sommerso da lavoro, ha effettuato un’attività ispettiva nei confronti di un’attività commerciale con sede operativa a Forchia (BN) all’esito della quale è stato rilevato l’impiego di quattro dipendenti per i quali non era stato dichiarato il rapporto di lavoro. In particolare, militari della Tenenza di Montesarchio, a seguito dell’accesso presso la predetta attività, hanno rilevato che i dipendenti non risultavano censiti nelle scritture contabili e in altra documentazione ai fini lavoristici. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Guardia di Finanza: scoperti 5 lavoratori in nero, irrogate sanzioni amministrative