Guardia di Finanza | scoperti 5 lavoratori in nero irrogate sanzioni amministrative

Anteprima24.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tempo di lettura: 2 minuti Nei giorni scorsi la Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Benevento, nell’ambito dei servizi di controllo in materia di sommerso da lavoro, ha effettuato un’attività ispettiva nei confronti di un’attività commerciale con sede operativa a Forchia (BN) all’esito della quale è stato rilevato l’impiego di quattro dipendenti per i quali non era stato dichiarato il rapporto di lavoro. In particolare, militari della Tenenza di Montesarchio, a seguito dell’accesso presso la predetta attività, hanno rilevato che i dipendenti non risultavano censiti nelle scritture contabili e in altra documentazione ai fini lavoristici. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

guardia di finanza scoperti 5 lavoratori in nero irrogate sanzioni amministrative

© Anteprima24.it - Guardia di Finanza: scoperti 5 lavoratori in nero, irrogate sanzioni amministrative

In questa notizia si parla di: guardia - finanza

Dalla guardia di finanza all’altare, la prima messa di fra Emanuele Antintori

Indagine aperta della Guardia di Finanza: Juve nei guai | Inchiesta su 700 milioni di euro

Accusa, reati contro la pubblica amministrazione: tredici misure cautelari nel leccese Guardia di finanza

guardia finanza scoperti 5Guardia di Finanza, maxi controlli estivi: scoperti 14 lavoratori in nero e multe da oltre 160mila euro - È questo l’aspetto più rilevante emerso dal piano straordinario di controlli eseguito nei mesi estivi dai ... Segnala lanuovariviera.it

guardia finanza scoperti 5Cassino, scoperta dalla Guardia di Finanza la più grande fabbrica non legale di sigarette d’Italia - A Cassino scoperta la più grande fabbrica cla@destina di sigarette in Italia, capace di una produzione record, con arresti, sequestri milionari e centinaia di tonnellate di “bionde” pronte per il merc ... Da news.fidelityhouse.eu

Cerca Video su questo argomento: Guardia Finanza Scoperti 5