Guardate attentamente… | i fratelli Russo condividono una nuova foto criptica dal set di AVENGERS | DOOMSDAY
“Guardate attentamente.”: i fratelli Russo condividono una nuova foto criptica dal set di AVENGERS: DOOMSDAY In vista dell’uscita di Avengers: Endgame, i fratelli Russo avevano condiviso sui social media una foto del dietro le quinte che, a un’analisi più attenta, sembrava contenere la scritta “ENDGAME”. Ora, ne abbiamo un’altra dai registi per Avengers: Doomsday e desta perplessità. Potrebbe esserci una “A” di Avengers sul lato sinistro, ma per il resto è difficile dire a cosa stiano alludendo i due. Vale la pena ricordare che la loro anticipazione di Avengers: Endgame è stata scattata sul set dove Hulk ha usato il Guanto dell’Infinito per riportare in vita il resto dell’universo. 🔗 Leggi su Cinefilos.it
