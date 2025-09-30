Guai per Carlos Alcaraz | vince a Tokyo ma rinuncia al Masters 1000 di Shangai
La stagione tennistica volge verso la fine e anche Carlos Alcaraz sta iniziando ad accusare la fatica. Il numero uno ATP ha annunciato, appena vinto il 500 di Tokyo, che non ci sarà al Masters 1000 di Shangai. Una rinuncia dolorosa per lo spagnolo, che ha dichiarato: « Sono molto dispiaciuto di annunciare che non giocherò a Shanghai quest’anno. Sfortunatamente ho qualche problema fisico e, dopo essermi consultato con il mio team, crediamo che la miglior decisione sia quella di riposare e recuperare. Non vedevo l’ora di giocare di fronte l’incredibile pubblico di Shanghai. Spero di tornare il prossimo anno e poter giocare di fronte ai miei tifosi cinesi». 🔗 Leggi su Lettera43.it
Carlos Alcaraz rinuncia alla sua Spagna in Coppa Davis: ecco chi lo sostituirà. Un forfait, quello del numero uno, che può mettere nei guai le Furie Rosse https://tennisworlditalia.com/tennis/news/Carlos_Alcaraz/101822/carlos-alcaraz-rinuncia-alla-sua-spagn - X Vai su X
TvSei. . Pineto, Tisci: «Guai a sottovalutare il Rimini» Vigilia di campionato per il Pineto che domani affronta la terza gara in una settimana ospitando il Rimini. Romagnoli che convivono col fardello della penalizzazione ma, per Tisci, guai a pensare che sarà u - facebook.com Vai su Facebook
ATP Tokyo: Alcaraz sfianca Fritz e vince l’ottavo titolo stagionale - Poi lo spagnolo mette la freccia sull’americano, che però non molla sino all’ultimo. Da ubitennis.com
Carlos Alcaraz sa solo vincere: spazza via in scioltezza Fritz e conquista l’ATP di Tokyo - Carlos Alcaraz continua la sua marcia trionfale e conquista il torneo ATP 500 di Tokyo, vittoria che porta ad otto il numero di titoli vinti nel 2025. Riporta oasport.it