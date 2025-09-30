Guai per Carlos Alcaraz | vince a Tokyo ma rinuncia al Masters 1000 di Shangai

La stagione tennistica volge verso la fine e anche Carlos Alcaraz sta iniziando ad accusare la fatica. Il numero uno ATP ha annunciato, appena vinto il 500 di Tokyo, che non ci sarà al Masters 1000 di Shangai. Una rinuncia dolorosa per lo spagnolo, che ha dichiarato: « Sono molto dispiaciuto di annunciare che non giocherò a Shanghai quest’anno. Sfortunatamente ho qualche problema fisico e, dopo essermi consultato con il mio team, crediamo che la miglior decisione sia quella di riposare e recuperare. Non vedevo l’ora di giocare di fronte l’incredibile pubblico di Shanghai. Spero di tornare il prossimo anno e poter giocare di fronte ai miei tifosi cinesi». 🔗 Leggi su Lettera43.it

