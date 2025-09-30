Gruppo Manganaro | Massima apertura al dialogo sull’affaire Conbipel smentite le ricostruzioni su ex dipendenti e attività ad Atripalda

Avellinotoday.it | 30 set 2025

Avellino, 30 sett - In riferimento alle recenti notizie apparse sulla stampa locale riguardanti il punto vendita di Atripalda, smentiamo nettamente qualsiasi ricostruzione che lasci intendere di aver già assunto decisioni in merito alla posizione degli ex dipendenti Conbipel o di una nostra. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

