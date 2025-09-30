Grottazzolina sogna in grande e adesso sfida le big del volley
I 3.442 spettatori registrati lo scorso 9 febbraio in occasione del match tra Yuasa Battery e Sir Perugia resteranno impressi nella memoria collettiva come un momento storico. Per la società grottese, si è trattato di molto più di una semplice partita: è stata la testimonianza concreta di quanto la pallavolo possa unire, coinvolgere e rappresentare un intero territorio. Festa di sport, cultura e appartenenza, andata in scena al PalaSavelli di Porto San Giorgio, struttura che – grazie alla spinta del club e della sua gente – si candida sempre più a diventare la casa dei grandi eventi sportivi del Fermano. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
