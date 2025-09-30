Grioni e Rognoni campioni 2025 della raschiatura
Le “Forme del Gusto”, la rassegna dedicata all’agroalimentare locale, conferma anche quest’anno il suo ruolo di grande vetrina delle eccellenze lodigiane, con un’edizione che ha fatto registrare numeri in crescita e un programma capace di attrarre visitatori da tutta Lombardia. Altissima è stata la partecipazione: il sabato si è confermato il giorno preferito dai lodigiani, mentre la domenica ha richiamato un pubblico più ampio, arrivato da Varese, Bergamo, Como, Lecco, Milano, Pavia e Cremona, grazie alla promozione sui social e alla partnership con Trenord. Accanto al cuore espositivo della mostra-mercato, le iniziative collaterali hanno segnato la maturità della manifestazione: laboratori per i bambini, mostre d’arte e appuntamenti culturali hanno arricchito l’offerta. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
