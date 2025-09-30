Graziani elogia Lautaro | Sta facendo la storia dell’Inter manca qualche trofeo ma arriverà Contro il Cagliari l’ho visto…

L’ex attaccante Francesco Graziani ha speso parole al miele nei confronti del capitano dell’Inter Lautaro Martinez. Con il gol segnato contro il Cagliari, Lautaro Martínez ha raggiunto un importante traguardo personale, superando Sandro Mazzola nella classifica all-time dei marcatori dell’ Inter. L’attaccante argentino, ormai simbolo della squadra, continua a consolidare la sua eredità nella storia del club. La sua crescita e il suo impatto sulla squadra sono stati analizzati da Francesco Graziani, ex attaccante e opinionista sportivo, che ha dedicato un’attenzione particolare al capitano nerazzurro nel corso della ‘ Domenica Sportiva ‘. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Graziani elogia Lautaro: «Sta facendo la storia dell’Inter, manca qualche trofeo ma arriverà. Contro il Cagliari l’ho visto…»

In questa notizia si parla di: graziani - elogia

Filippo Graziani elogia "lo spirito abruzzese" nel backstage de "La Notte dei Serpenti 2025" - facebook.com Vai su Facebook

Inter, Zanetti: "Lautaro sta bene, ha una garra unica". Poi elogia Mastantuono - Javier Zanetti, vicepresidente dell'Inter, è intervenuto ai microfoni di ESPN, parlando così delle condizioni fisiche di Lautaro Martinez: "Sta bene. Si legge su tuttomercatoweb.com

Champions: Inzaghi, Lautaro era già disponibile e sta bene - Ho deciso di aspettare per il suo rientro ma Lautaro e Frattesi mi avevano ... ansa.it scrive