Grave incidente sul lavoro al termovalorizzatore; operaio traferito in condizioni critiche al San Camillo L’incidente a San Vittore del Lazio

Un incidente sul lavoro si è verificato oggi presso l' impianto di termovalorizzazione di San Vittore del Lazio, dove un operaio di una ditta esterna ha riportato lesioni gravi in circostanze ancora da chiarire. Soccorsi immediati e trasferimento a Roma. L'allarme è scattato subito dopo l'accaduto: sul posto sono intervenuti i soccorsi e, data la gravità della situazione, è stato richiesto l'intervento di un' eliambulanza. Il lavoratore è stato trasferito in condizioni critiche all' ospedale San Camillo di Roma per ricevere cure specialistiche. Avviate le indagini. Parallelamente, sul luogo dell'infortunio hanno operato i Carabinieri e il personale dello SPresal dell'ASL competente, incaricati di eseguire i rilievi e accertare le cause dell'incidente.

