Grano produrre costa più di quanto si venda | l' allarme di Coldiretti Padova

Padovaoggi.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Padova si mobilita. A pochi giorni dalle manifestazioni che hanno visto scendere in piazza oltre 350 agricoltori della Bassa padovana, arriva la conferma dei numeri: produrre un quintale di grano duro per la pasta costa agli agricoltori del Centro-Nord 30,3 euro, ma sul mercato il prezzo. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

grano produrre costa pi249Grano: agli agricoltori del sud produrne un quintale costa 31,8 euro e per la vendita ne ottengono 28 Coldiretti Puglia - Produrre un quintale di grano duro per la pasta costa agli agricoltori del Sud 31,8 euro (30,3 al Centro Nord) ma al momento di venderlo se ne vedono pagare appena 28, finendo di fatto per lavorare in ... Si legge su noinotizie.it

