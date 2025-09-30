Grano produrre costa più di quanto si venda | l' allarme di Coldiretti Padova
Padova si mobilita. A pochi giorni dalle manifestazioni che hanno visto scendere in piazza oltre 350 agricoltori della Bassa padovana, arriva la conferma dei numeri: produrre un quintale di grano duro per la pasta costa agli agricoltori del Centro-Nord 30,3 euro, ma sul mercato il prezzo. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
In questa notizia si parla di: grano - produrre
Liratv. . Crolla il prezzo del grano duro, ‘rischio campi vuoti’ Il servizio andato in onda nel TG delle 13:55 è ora disponibile. Guarda il video completo #grano #bari #agricoltori #commissione #nazionale #prezzo #duro #lollobrigida #basta #manifestazione #c - facebook.com Vai su Facebook
Produzione di pasta in crescita, ma il grano italiano non è sufficiente http://dlvr.it/TNJqgj - X Vai su X
Grano, produrre costa più di quanto si venda: l'allarme di Coldiretti Padova - Coldiretti sollecita interventi, contratti di filiera e sostegni pubblici per garantire reddito, trasparenza e sicurez ... Si legge su padovaoggi.it
Grano: agli agricoltori del sud produrne un quintale costa 31,8 euro e per la vendita ne ottengono 28 Coldiretti Puglia - Produrre un quintale di grano duro per la pasta costa agli agricoltori del Sud 31,8 euro (30,3 al Centro Nord) ma al momento di venderlo se ne vedono pagare appena 28, finendo di fatto per lavorare in ... Si legge su noinotizie.it