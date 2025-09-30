Grano | agli agricoltori del sud produrne un quintale costa 31,8 euro e per la vendita ne ottengono 28 Coldiretti Puglia

Di seguito un comunicato diffuso da Coldiretti Puglia: Produrre un quintale di grano duro per la pasta costa agli agricoltori del Sud 31,8 euro (30,3 al Centro Nord) ma al momento di venderlo se ne vedono pagare appena 28, finendo di fatto per lavorare in perdita. Ad affermarlo è la Coldiretti in occasione della pubblicazione da parte di Ismea del monitoraggio dei costi medi per il frumento, risultato della grande mobilitazione che ha visto ventimila produttori della più grande organizzazione agricola d’Italia e d’Europa scendere in piazza in tutto il Paese. Si tratta, infatti, di un passo avanti fondamentale – sottolinea la Coldiretti – perché da oggi non si potrà più prescindere dai costi di produzione come riferimento minimo per garantire un prezzo equo e fermare le speculazioni che stanno strozzando le imprese agricole e salvaguarda i consumatori e il loro diritto a prodotti sani e locali. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

