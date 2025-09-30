Grandi Cuochi all' Opera 2025 | la Mensa dei poveri diventa pranzo benefico con i grandi chef
Milano, 30 settembre 2025 – La Mensa dei poveri di corso Concordia, nella città metropolitana, apre le sue porte ai milanesi e si trasforma, per una giornata, in una raccolta benefica che unisce alta cucina e solidarietà. Domenica 5 ottobre alle ore 12, la quattordicesima edizione di Grandi Cuochi all'Opera, in collaborazione con Identità Golose, porterà dietro i fornelli alcuni dei più noti interpreti della scena gastronomica italiana. L'iniziativa permette di accedere a un'esperienza diretta e significativa dell'impegno di Opera San Francesco – OSF, entrando nei luoghi dove ogni giorno si lavora per aiutare chi vive in difficoltà. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
