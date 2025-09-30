Grande successo per la Terza edizione delle Giornate del Cinema per la Scuola | proiezioni incontri e laboratori ai Cantieri Culturali alla Zisa di Palermo
Grande interesse, ha riscosso la Terza edizione delle Giornate del Cinema per la Scuola, svoltasi a Palermo, presso gli spazi dei Cantieri Culturali alla Zisa, dal 24 al 26 settembre,promossa dal Ministero della Cultura e dal Ministero dell’Istruzione e del Merito, in collaborazione con ANEC, l’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia e il Liceo Scientifico Galileo Galilei di Palermo. Giornata inaugurale. La giornata inaugurale, ha visto nel pomeriggio la presenza del Sottosegretario di Stato del Ministero della Cultura,Lucia Borgonzoni (che ha affermato che le immagini in movimento, viste attraverso i social o le piattaforme in streaming,sono ormai parte del quotidiano vivere dei nostri ragazzi. 🔗 Leggi su Dailyshowmagazine.com
