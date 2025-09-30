Grande successo per la terza edizione del Premio Letterario Città di Valmontone a Palazzo Doria Pamphilj

Cronache Cittadine VALMONTONE – Si è svolta lo scorso Venerdì 26 Settembre, nella meravigliosa cornice di Palazzo Doria Pamphilj – Stanza dell’Aria, L'articolo Cronache Cittadine. 🔗 Leggi su Cronachecittadine.it © Cronachecittadine.it - Grande successo per la terza edizione del Premio Letterario Città di Valmontone a Palazzo Doria Pamphilj

In questa notizia si parla di: grande - successo

Il grande successo su prime video che sostituisce bosch

Emmy nomination di pedro pascal: riscopri il suo grande successo televisivo con 89% su rt

90 day fiancé: la star conquista un grande successo professionale negli Stati Uniti dopo molte delusioni

Chivu: "E' presto per dare giudizi ma i ragazzi si sono messi tutti a disposizione per mettersi alle spalle quello che è successo l'anno scorso e per cercare di fare un'altra grande stagione. Dove possiamo arrivare? Questa Inter pensa alla Cremonese, facciamo - X Vai su X

Sabato 4 ottobre 2025 Dopo il grande successo del primo appuntamento, siamo pronti a regalare una nuova serata dedicata a Lucio Battisti con lo spettacolo 'Il Mio Canto Libero' Un concerto che intreccia musica e parole, un viaggio tra i brani più iconici di - facebook.com Vai su Facebook

Grande successo per la terza edizione di SPACE ONE a Palazzo Valentini - Nella prestigiosa cornice di Palazzo Valentini, Sala Monsignor Di Liegro, si è svolta la cerimonia di premiazione della terza edizione della ... Lo riporta funweek.it

Grande successo per la terza edizione del Trofarello Bike Festival - Un evento che ha unito famiglie, associazioni e istituzioni, confermandosi un appuntamento di crescita e inclusione ... tuttosport.com scrive