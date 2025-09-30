Grande Fratello riparte da Ventura e dai casalinghi

30 set 2025

Simona Ventura ha condotto la prima puntata del Grande Fratello che simboleggia un "ritorno alle origini": in un periodo in cui vige il politicamente corretto, quanto è possibile tentare il ritorno al passato?. 🔗 Leggi su Ildifforme.it



