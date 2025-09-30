Grande Fratello primo giorno nella Casa | la concorrente rapita e già un amore

Il Grande Fratello è ufficialmente ripartito. E sotto la guida della spumeggiante Simona Ventura è già destinato a far chiacchierare per tutto l’autunno, complice un cast composto da personaggi sconosciuti al grande pubblico ma pronti a farsi spazio sul piccolo schermo. Tanto che a poche ore dalla prima puntata del reality show, alcuni concorrenti hanno già catturato l’attenzione dei telespettatori. Grande Fratello, Giulia Soponariu è stata rapita. Dopo aver varcato la Porta Rossa del Grande Fratello con passo sicuro, Giulia Soponariu – la più piccola di questa edizione del programma – si è lasciata andare a confidenze e rivelazioni inedite. 🔗 Leggi su Dilei.it

