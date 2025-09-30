Grande Fratello prima puntata | televoto e concorrenti Cosa è successo ieri sera

Roma, 30 settembre 2029 – I primi dodici concorrenti sono entrati nella casa del Grande Fratello durante la prima puntata del reality show andata in onda lunedì 29 settembre. Ecco scosa è successo durante il primo atto del Grande Fratello 2025. Dopo l’introduzione con il dj Tommy Vee, spazio alla prima concorrente: la brindisina Anita Mazzotta, 26 anni. Di professione piercer e tatuatrice. “Vuoi ripensarci?” le chiede Simona Ventura. “Adesso? No, impossibile” risponde lei prima di varcare la porta rossa della Casa del Grande Fratello. Una casa che si estende per 1.000 metri quadri. Seconda ad entrare al Gf è la barese Donatella, 46 anni. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Grande Fratello, prima puntata: televoto e concorrenti. Cosa è successo ieri sera

In questa notizia si parla di: grande - fratello

Zae friedrich e il grande fratello: non volevo combattere, ma dovevo

Grande Fratello: i casting, dove si terranno nel weekend

Grande Fratello Vip, a rischio l’edizione condotta da Alfonso Signorini: il motivo

Grazie per aver seguito con noi questa prima puntata di #GrandeFratello su #Canale5: prossimo appuntamento? Lunedì! ? Nel frattempo su Mediaset Extra, Mediaset Infinity, sul nostro sito e su tutti i social potrete continuare a vivere tutte le emozioni della C - X Vai su X

Vedere Simona in quello studio. Il suo ingresso, la sua presenza, ci ha fatto emozionare. Bentornata, regina dei reality ? #GrandeFratello - facebook.com Vai su Facebook

Grande Fratello, prima puntata: televoto e concorrenti. Cosa è successo ieri sera - Roma, 30 settembre 2029 – I primi dodici concorrenti sono entrati nella casa del Grande Fratello durante la prima puntata del reality show andata in onda lunedì 29 settembre. Secondo quotidiano.net

Pagelle Grande Fratello, la prima puntata: Simona Ventura metronomo (7), Grazia gasata (5), Francesco mina vagante (4), il ritorno di Ascanio, Floriana e Cristina (8) - Simona Ventura ha debuttato alla conduzione, ereditando da Alfonso Signorini il timone per il «giubileo» del reality. Secondo ilmessaggero.it