Grande Fratello prima gaffe della regia | cosa è successo
La nuova edizione del Grande Fratello è appena iniziata e già non mancano le prime sorprese. Un esordio promettente per Simona Ventura, che è approdata al timone del reality show conquistando il 20.4% di share: un’edizione attesissima, un ritorno alle origini con i concorrenti nip e le loro storie tutte da scoprire. La prima puntata ha soddisfatto le aspettative del pubblico, ma è dopo la diretta che si è verificato un piccolo “incidente”, un dettaglio tecnico che ha attirato l’attenzione del pubblico e scatenato i commenti sui social. Torna il Grande Fratello, la gaffe dopo la diretta. Lunedì 29 settembre è partita la nuova edizione del Grande Fratello: gli spettatori avevano bisogno di una ventata d’aria fresca, con un cast di nip – pronti a scoprirsi e far conoscere le proprie storie – e la conduzione di una grande professionista come Simona Ventura. 🔗 Leggi su Dilei.it
In questa notizia si parla di: grande - fratello
Su #Canale5 ottimo esordio per la nuova edizione di @GrandeFratello leader della serata sul target commerciale con il 24.13% di share.
È iniziato ufficialmente il 25º anno di @grandefratellotv ? che emozione! Grazie @giorgioarmani è un grandissimo onore. @stellagiannetti ? #GrandeFratello #outfit @giorgioarmani #hairstyles @domenicopapa per @aldocoppola #mua @ornellariverditi C - facebook.com Vai su Facebook
