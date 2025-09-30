Grande Fratello prima gaffe della regia | cosa è successo

La nuova edizione del Grande Fratello è appena iniziata e già non mancano le prime sorprese. Un esordio promettente per Simona Ventura, che è approdata al timone del reality show conquistando il 20.4% di share: un’edizione attesissima, un ritorno alle origini con i concorrenti nip e le loro storie tutte da scoprire. La prima puntata ha soddisfatto le aspettative del pubblico, ma è dopo la diretta che si è verificato un piccolo “incidente”, un dettaglio tecnico che ha attirato l’attenzione del pubblico e scatenato i commenti sui social. Torna il Grande Fratello, la gaffe dopo la diretta. Lunedì 29 settembre è partita la nuova edizione del Grande Fratello: gli spettatori avevano bisogno di una ventata d’aria fresca, con un cast di nip – pronti a scoprirsi e far conoscere le proprie storie – e la conduzione di una grande professionista come Simona Ventura. 🔗 Leggi su Dilei.it

