Grande Fratello perché il sacrificio di Giulio Carotenuto è un capolavoro di strategia

Cosa sei disposto a sacrificare per il bene comune? E se quel sacrificio, in realtà, non ti costasse nulla ma potesse garantirti un vantaggio inestimabile? È questa la domanda, tanto semplice quanto diabolica, che il Grande Fratello ha posto ai suoi nuovi inquilini durante la prima, scoppiettante serata. Un test di carattere, un bivio morale servito su un piatto d’argento sotto forma di un vistoso pulsante rosso. Da un lato, il comfort di una doccia calda per tutti; dall’altro, la possibilità di correre per l’immunità, un privilegio non da poco all’inizio di un’avventura così incerta. Mentre la maggior parte dei concorrenti esitava, persa nel calcolo delle convenienze, un uomo ha capito che la risposta giusta non era scegliere tra le due opzioni, ma trascenderle. 🔗 Leggi su Tutto.tv

