Grande Fratello Patrizia Mirigliani e Miriana Trevisan rivelano | La storia è stata montata

Grande Fratello, Patrizia Mirigliani parla del reality show, interviene anche Miriana Trevisan. Cosa hanno detto a La Volta Buona. A distanza di 25 anni dalla prima edizione, il Grande Fratello continua ad accendere discussioni ed entusiasmare fan. Che piaccia o meno, il reality show più longevo della televisione italiana è tornato con una nuova edizione e, come sempre, è pronto a mettere sotto la lente d’ingrandimento emozioni, relazioni e dinamiche umane Leggi anche  Grande Fratello, Giulia rivela un aneddoto del passato: spiazzante retroscena Anche quest’anno, il format è quello ormai collaudato: un gruppo di concorrenti – chiusi in una casa, spiati 24 ore su 24 – chiamati a convivere, affrontare prove settimanali, nominarsi a vicenda ed evitare l’eliminazione. 🔗 Leggi su 361magazine.com

