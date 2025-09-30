Grande Fratello Patrizia Mirigliani e Miriana Trevisan rivelano | La storia è stata montata
Grande Fratello, Patrizia Mirigliani parla del reality show, interviene anche Miriana Trevisan. Cosa hanno detto a La Volta Buona. A distanza di 25 anni dalla prima edizione, il Grande Fratello continua ad accendere discussioni ed entusiasmare fan. Che piaccia o meno, il reality show più longevo della televisione italiana è tornato con una nuova edizione e, come sempre, è pronto a mettere sotto la lente d’ingrandimento emozioni, relazioni e dinamiche umane Leggi anche Grande Fratello, Giulia rivela un aneddoto del passato: spiazzante retroscena Anche quest’anno, il format è quello ormai collaudato: un gruppo di concorrenti – chiusi in una casa, spiati 24 ore su 24 – chiamati a convivere, affrontare prove settimanali, nominarsi a vicenda ed evitare l’eliminazione. 🔗 Leggi su 361magazine.com
In questa notizia si parla di: grande - fratello
Zae friedrich e il grande fratello: non volevo combattere, ma dovevo
Grande Fratello: i casting, dove si terranno nel weekend
Grande Fratello Vip, a rischio l’edizione condotta da Alfonso Signorini: il motivo
Concorrenti #GrandeFratello, alcuni di loro sono già stati in tv: chi sono e dove li abbiamo già visti - X Vai su X
È entrato ieri nella Casa del Grande Fratello un nuovo concorrente che promette di farsi notare: Matteo ... #isoladelgiglio #giglionews - facebook.com Vai su Facebook
Grande Fratello, parla la madre di Nicola Pisu: "La storia con Miriana Trevisan, montata dagli autori" - Patrizia Mirigliani, madre di Nicola Pisu, punta il dito contro gli autori del Grande Fratello e Miriana Trevisan conferma. comingsoon.it scrive
Grande Fratello, Patrizia Mirigliani e Miriana Trevisan rivelano: “La storia è stata montata” - Grande Fratello, Patrizia Mirigliani parla del reality show, interviene anche Miriana Trevisan. Da 361magazine.com