Grande Fratello parla la madre di Nicola Pisu | La storia con Miriana Trevisan montata dagli autori

Patrizia Mirigliani, madre di Nicola Pisu, punta il dito contro gli autori del Grande Fratello e Miriana Trevisan conferma. 🔗 Leggi su Comingsoon.it © Comingsoon.it - Grande Fratello, parla la madre di Nicola Pisu: "La storia con Miriana Trevisan, montata dagli autori"

In questa notizia si parla di: grande - fratello

Zae friedrich e il grande fratello: non volevo combattere, ma dovevo

Grande Fratello: i casting, dove si terranno nel weekend

Grande Fratello Vip, a rischio l’edizione condotta da Alfonso Signorini: il motivo

Chi è Giulia Soponariu, la nuova concorrente del Grande Fratello che vive a Carignano https://lastampa.it/torino/2025/09/30/news/giulia_soponariu_grande_fratello_2025-15330944/?ref=twhpv… @LaStampa - X Vai su X

È entrato ieri nella Casa del Grande Fratello un nuovo concorrente che promette di farsi notare: Matteo ... #isoladelgiglio #giglionews - facebook.com Vai su Facebook

Grande Fratello, parla la madre di Nicola Pisu: "La storia con Miriana Trevisan, montata dagli autori" - Patrizia Mirigliani, madre di Nicola Pisu, punta il dito contro gli autori del Grande Fratello e Miriana Trevisan conferma. Come scrive comingsoon.it

Che malattia ha la madre di Ascanio Pacelli? Lo sfogo a cuore aperto dell'ex gieffino - Maria Antonietta Campedelli, madre di Ascanio Pacelli, è sempre stata descritta come una donna presente, una figura carica di energia positiva, sempre vicina alla famiglia e ai figli Ascanio e Andrea. Scrive tag24.it