Simona Ventura torna in TV in grande forma, il nuovo cast, di tutti sconosciuti (o quasi), è il solito insieme di clichè e difetti, solo con toni di voce più alti: la nostra analisi e i voti Dopo anni passati a criticare i conduttori, gli ascolti, i suoi autori, il Grande Fratello è tornato - da ieri sera su Canale 5 in prima serata - e, in barba a tutto e tutti, nella sua versione più scintillante. D'altronde, nonostante tutte le critiche che dicevamo, il reality che ha rivoluzionato la TV è arrivato ai suoi primi 25 anni di messa in onda. Ci è arrivato, certo, ma pieno di acciacchi, di ex che lo ripudiano (l'ultima è stata Shaila Gatta, ma ci sono due precedenti illustrissimi come Rocco Casalino e Luca Argentero, nominato pure in puntata) e . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Grande Fratello, pagelle prima puntata: Simona Ventura emozionata (8), il cast è un campionario di difetti