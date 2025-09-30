Grande Fratello nomination e televoto | Giulio si sacrifica per i compagni Niente immunità per lui

Il reality torna alle origini con concorrenti Nip. Tra nomination, televoto e pulsantone rosso, Giulio prende una decisione che potrebbe cambiargli il percorso in Casa. Ieri, lunedì 29 settembre, è iniziata la diciannovesima edizione del Grande Fratello, per la prima volta condotta da Simona Ventura. In prima serata su Canale 5, il pubblico ha assistito all'ingresso dei primi concorrenti nella Casa, dando così ufficialmente il via al reality. La serata inaugurale ha regalato subito momenti intensi: non solo presentazioni e sorprese, ma anche le prime nomination e un televoto speciale che decreterà i concorrenti immuni. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

