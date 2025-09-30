Nel corso della prima puntata del Grande Fratello 25, tornato quest’anno alla formula dedicata agli sconosciuti, uno dei momenti più intensi e commoventi è stato l’omaggio a Pietro Taricone, figura simbolo della storia del reality. A ricordarlo è stata Simona Ventura, che con voce dolce ma ferma ha invitato il pubblico e gli spettatori a tributargli un applauso: “Vorrei fare un grande applauso a Pietro Taricone, che è sempre nei nostri pensieri e al quale vogliamo sempre bene”. Leggi anche: Grande Fratello, ma quanti tatuaggi ha Anita? Ve lo diciamo noi! Accanto a lei, visibilmente emozionata, Cristina Plevani, oggi opinionista del programma e vincitrice della prima edizione del Grande Fratello, quella che nel 2000 fece conoscere agli italiani il carisma e l’umanità di Taricone. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Grande Fratello, l’omaggio commovente di Simona Ventura a Pietro Taricone