Grande Fratello l’omaggio commovente di Simona Ventura a Pietro Taricone
Nel corso della prima puntata del Grande Fratello 25, tornato quest’anno alla formula dedicata agli sconosciuti, uno dei momenti più intensi e commoventi è stato l’omaggio a Pietro Taricone, figura simbolo della storia del reality. A ricordarlo è stata Simona Ventura, che con voce dolce ma ferma ha invitato il pubblico e gli spettatori a tributargli un applauso: “Vorrei fare un grande applauso a Pietro Taricone, che è sempre nei nostri pensieri e al quale vogliamo sempre bene”. Leggi anche: Grande Fratello, ma quanti tatuaggi ha Anita? Ve lo diciamo noi! Accanto a lei, visibilmente emozionata, Cristina Plevani, oggi opinionista del programma e vincitrice della prima edizione del Grande Fratello, quella che nel 2000 fece conoscere agli italiani il carisma e l’umanità di Taricone. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
In questa notizia si parla di: grande - fratello
Zae friedrich e il grande fratello: non volevo combattere, ma dovevo
Grande Fratello: i casting, dove si terranno nel weekend
Grande Fratello Vip, a rischio l’edizione condotta da Alfonso Signorini: il motivo
"Grande Fratello", Jonas è il concorrente più enigmatico: "Chiamatemi Matteo" #grandefratello #simonaventura #30settembre - X Vai su X
Torna il Grande Fratello: chi sono i concorrenti, cast, quando inizia e le anticipazioni dell’edizione di Simona Ventura https://www.donnamoderna.com/people/entertainment/grande-fratello-25-concorrenti-cast-quando-inizia - facebook.com Vai su Facebook
Grande Fratello (29 settembre), cosa è successo: l'omaggio a Signorini e un concorrente si sacrifica per tutti, chi è al televoto - Scopri cosa è successo nella prima puntata stagionale del GF 2025 condotto da Simona Ventura: tutti i concorrenti e l'omaggio all'ex Alfonso Signorini. Da libero.it