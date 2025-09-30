Grande Fratello | l' intesa tra Giulio e Benedetta fa discutere la Casa Jonas e Simone smascherano?
Nella Casa del Grande Fratello, Giulio e Benedetta mostrano subito grande complicità, ma alcuni coinquilini sospettano che possa trattarsi di una strategia Nella Casa del Grande Fratello non sono passate neanche 24 ore dall'ingresso dei nuovi concorrenti e già si intravedono le prime dinamiche sentimentali. Tra i protagonisti, Giulio Carotenuto e Benedetta Stocchi hanno mostrato subito una forte complicità, scatenando commenti sia sui social sia tra gli altri inquilini della Casa più spiata d'Italia. Complicità immediata tra Giulio e Benedetta Ieri sera, dopo la diretta, terminata con le prime nomination- i cosiddetti "casalinghi", come li chiama Simona Ventura - si sono intrattenuti in giardino. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
