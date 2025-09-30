Grande Fratello le dichiarazioni choc di Giulia Soponariu | Sono stata rapita
Poche ore dopo la diretta di ieri del Grande Fratello, Giulia Soponariu ha lasciato tutti senza parole con un retroscena familiare mai raccontato prima. Presentandosi agli altri coinquilini, la diciannovenne ha spiegato: “Sono la terza di sei fratelli. I miei genitori sono della Romania, ma viviamo in Italia da circa vent’anni. Sono stata anche rapita. Sì, da bambina. Non in Romania, ma qui in Italia”. La rivelazione di Giulia ha gelato la Casa del Grande Fratello, suscitando reazioni immediate da parte dei concorrenti. Donatella Mercoledisanto ha commentato incredula: “Pure rapita questa? Ma non ti è mancato nulla e hai solo 19 anni!”. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
