Grande Fratello le dichiarazioni choc di Giulia Soponariu | Sono stata rapita

Metropolitanmagazine.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Poche ore dopo la diretta di ieri del Grande FratelloGiulia Soponariu   ha lasciato tutti senza parole  con un retroscena familiare mai raccontato prima. Presentandosi agli altri coinquilini, la diciannovenne ha spiegato:  “Sono la terza di sei fratelli. I miei genitori sono della Romania, ma viviamo in Italia da circa vent’anni.  Sono stata anche rapita. Sì, da bambina. Non in Romania, ma qui in Italia”. La rivelazione di Giulia ha gelato la Casa del Grande Fratello, suscitando reazioni immediate da parte dei concorrenti. Donatella Mercoledisanto ha commentato incredula: “Pure rapita questa? Ma non ti è mancato nulla e hai solo 19 anni!”. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

grande fratello le dichiarazioni choc di giulia soponariu sono stata rapita

© Metropolitanmagazine.it - Grande Fratello, le dichiarazioni choc di Giulia Soponariu: “Sono stata rapita”

In questa notizia si parla di: grande - fratello

Zae friedrich e il grande fratello: non volevo combattere, ma dovevo

Grande Fratello: i casting, dove si terranno nel weekend

Grande Fratello Vip, a rischio l’edizione condotta da Alfonso Signorini: il motivo

grande fratello dichiarazioni chocGrande Fratello, la rivelazione choc di Giulia Soponariu: "Sono stata rapita". Ma gli autori non apprezzano - Poco dopo la diretta di ieri, la nuova inquilina della Casa ha svelato ai compagni un segreto del suo passato. Da libero.it

grande fratello dichiarazioni chocGrande Fratello, le dichiarazioni choc di Giulia Soponariu: “Sono stata rapita” - L'articolo Grande Fratello, le dichiarazioni choc di Giulia Soponariu: “Sono stata rapita” proviene da Metropolitan Magazine. msn.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Grande Fratello Dichiarazioni Choc