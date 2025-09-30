Grande Fratello la reazione dí Signorini alla prima puntata | cosa ha fatto

News TV. Il Grande Fratello 2025 è partito ufficialmente lunedì 29 settembre e la prima puntata ha segnato un vero e proprio cambio di rotta. Dopo anni in cui il reality era stato associato alla figura di Alfonso Signorini, adesso è Simona Ventura a guidare la nave nel prime time di Canale 5. La scelta, che inizialmente aveva fatto discutere, si è rivelata vincente: la conduttrice è sembrata subito a suo agio, capace di reggere la tensione della diretta e di dare al programma un’impronta nuova senza rinnegare il passato. L’atmosfera nello studio era carica di emozione, soprattutto per il ritorno di alcuni volti storici del GF chiamati a fare da opinionisti. 🔗 Leggi su Tvzap.it

