Grande Fratello la prima lite è per la cipolla! Grazia Kendi scatena il caos in cucina

La prima lite della nuova edizione del Grande Fratello coinvolge Grazia Kendi: la discussione nasce da un semplice ingrediente in cucina e scatena il caos tra i concorrenti. Pronti via: una volta spente le luci della diretta, i sorrisi di circostanza dei concorrenti del Grande Fratello sono subito spariti, lasciando spazio ai primi litigi e agli avvicinamenti che danno vita alle dinamiche che animano le giornate nella Casa. La protagonista della prima lite è stata Grazia Kendi, 25enne milanese, che ha fatto sentire subito la sua voce. per una cipolla! La lite esplode a poche ore dall'ingresso dei concorrenti nella Casa La prima discussione ha avuto come protagonista. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

grande fratello la prima lite 232 per la cipolla grazia kendi scatena il caos in cucina

