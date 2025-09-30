Grande Fratello la confessione choc lascia tutti senza parole | L’ha detto davvero

Il nuovo Grande Fratello 2025 è iniziato da poche ore e già ha regalato un momento destinato a far discutere. Subito dopo la prima puntata, i concorrenti si sono ritrovati in giardino per conoscersi meglio, raccontando aneddoti personali e dettagli delle proprie vite. È stato in questo contesto che la concorrente più giovane del gruppo, Giulia Soponariu, ha sorpreso tutti con una rivelazione inattesa. La 19enne ha iniziato parlando delle sue origini romene e della sua famiglia numerosa, ma è stata una frase improvvisa a lasciare tutti senza parole. La giovane, infatti, ha accennato a un episodio drammatico della sua infanzia, accennando a un presunto rapimento subito quando era bambina. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

