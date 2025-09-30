Grande Fratello la confessione choc di Giulia Soponariu | ‘Sono stata rapita’

Una rivelazione che spiazza la Casa. Il Grande Fratello è iniziato da poche ore, ma già arriva la prima rivelazione capace di scuotere il pubblico. Giulia Soponariu, 19 anni, concorrente più giovane di questa edizione, ha confidato davanti alle telecamere di essere stata rapita da bambina. La confessione, arrivata durante le presentazioni in giardino, ha colto di sorpresa tutti. Alcuni coinquilini, come Simone De Bianchi, l’hanno subito invitata a non aggiungere dettagli, suggerendo che sarà Simona Ventura, in diretta, a gestire l’argomento con il giusto spazio e tatto. “Sono stata rapita qui in Italia”. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

grande fratello confessione chocGiulia Soponariu, confessione choc al Grande Fratello spiazza/ “Sono stata rapita da piccola” - Giulia Soponariu ha fatto il suo ingresso nella casa del Grande Fratello, la gieffina ha rivelato di essere stata rapita da piccola. Lo riporta ilsussidiario.net

grande fratello confessione chocGrande Fratello, la confessione choc lascia tutti senza parole: “L’ha detto davvero” - Il nuovo Grande Fratello 2025 è iniziato da poche ore e già ha regalato un momento destinato a far discutere. Da thesocialpost.it

