Una rivelazione che spiazza la Casa. Il Grande Fratello è iniziato da poche ore, ma già arriva la prima rivelazione capace di scuotere il pubblico. Giulia Soponariu, 19 anni, concorrente più giovane di questa edizione, ha confidato davanti alle telecamere di essere stata rapita da bambina. La confessione, arrivata durante le presentazioni in giardino, ha colto di sorpresa tutti. Alcuni coinquilini, come Simone De Bianchi, l’hanno subito invitata a non aggiungere dettagli, suggerendo che sarà Simona Ventura, in diretta, a gestire l’argomento con il giusto spazio e tatto. “Sono stata rapita qui in Italia”. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Grande Fratello, la confessione choc di Giulia Soponariu: ‘Sono stata rapita’