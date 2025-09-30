Grande Fratello Jonas e Anita | Lei è presa cosa esce fuori

Sembra proprio che Jonas Pepe e Anita Mazzotta al Grande Fratello 2025 siano tra i concorrenti preferiti del pubblico di Canale 5. Infatti, molti telespettatori tifano già per loro, come singoli gieffini e non solo. La maggior parte dei fan del reality show, questa volta condotto da Simona Ventura, vorrebbe vederli addirittura formare una coppia. C’è chi li vede molto bene insieme, sia caratterialmente che fisicamente. In queste ultime ore, questo desiderio da parte dei telespettatori che già si sono affezionati ai due gieffini si sta facendo sempre più forte. Ma vediamo perché e cosa sta succedendo nella Casa più spiata d’Italia. 🔗 Leggi su Latuafonte.com © Latuafonte.com - Grande Fratello, Jonas e Anita: “Lei è presa”, cosa esce fuori

