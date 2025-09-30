Grande Fratello Giulia Saponariu spiazza | ' ' Sono stata rapita da piccola' '

Comingsoon.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Giulia Saponariu, nuova concorrente del Grande Fratello, fa una confessione spiazzante su un rapimento subito da piccola. Ecco cosa ha detto. 🔗 Leggi su Comingsoon.it

grande fratello giulia saponariu spiazza sono stata rapita da piccola

© Comingsoon.it - Grande Fratello, Giulia Saponariu spiazza: ''Sono stata rapita da piccola''

In questa notizia si parla di: grande - fratello

Zae friedrich e il grande fratello: non volevo combattere, ma dovevo

Grande Fratello: i casting, dove si terranno nel weekend

Grande Fratello Vip, a rischio l’edizione condotta da Alfonso Signorini: il motivo

grande fratello giulia saponariuGrande Fratello, Giulia Saponariu spiazza: ''Sono stata rapita da piccola'' - Giulia Saponariu, nuova concorrente del Grande Fratello, fa una confessione spiazzante su un rapimento subito da piccola. Come scrive comingsoon.it

grande fratello giulia saponariuGrande Fratello, rivelazione shock di Giulia Soponariu: “Sono stata rapita da bambina” - Il nuovo Grande Fratello è appena iniziato e già si parla di un colpo di scena destinato a far discutere a lungo. quilink.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Grande Fratello Giulia Saponariu