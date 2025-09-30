Grande Fratello Giulia rivela un aneddoto del passato | spiazzante retroscena

Grande Fratello, Giulia si apre con i suoi nuovi inquilini: la gieffina rivela di essere stata rapita da bambina. Il Grande Fratello NIP è ufficialmente ripartito, e stavolta promette davvero di riscoprire le sue radici. Niente vip, niente influencer, niente nomi già visti in tv: solo persone comuni, scelte per raccontare l’Italia vera. La nuova conduzione di Simona Ventura, volto popolare ma anche sinonimo – per molti – di una tv più “di pancia”, più diretta, meno costruita. Un ritorno che sa di sfida: sarà in grado la Ventura di riportare in auge l’anima sociale e quasi “sociologica” delle prime edizioni del reality? Leggi anche LILT: presentazione dell’evento “Ottobre Rosa 2025”. 🔗 Leggi su 361magazine.com © 361magazine.com - Grande Fratello, Giulia rivela un aneddoto del passato: spiazzante retroscena

