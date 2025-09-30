Grande Fratello ecco i protagonisti della prima puntata | età professioni e curiosità
La prima puntata della diciannovesima edizione del Grande Fratello ha mostrato vite diverse: giovani modelli, professionisti, genitori e curiosi retroscena tra i concorrenti, pronti per la Casa. Ieri, 29 settembre 2025, è partita ufficialmente la nuova stagione del Grande Fratello, condotta da Simona Ventura. In prima serata su Canale 5, sono stati presentati dodici partecipanti, mentre il secondo gruppo entrerà nella Casa durante la diretta di lunedì 6 ottobre I primi dodici concorrenti presentati: età, professioni e curiosità Anita Mazzotta, 26 anni, originaria di Brindisi e oggi residente a Milano, lavora come piercer. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
